Охота на ведьм: Трамп заявил о «смерти» расследования спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил о «смерти» проблемы, которая мешала выстраивать хорошие отношения между США и Россией. Американский лидер также добавил, что хочет хороших отношений с Кремлем.

Трамп неоднократно говорил, что именно портит отношения между Москвой и Вашингтоном. По его мнению – это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинявшего «русских хакеров» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. А само расследование по так называемому «российскому делу» он называл «охотой на ведьм».

«Было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — приводит слова Трампа «Интерфакс».

Напомним, два года Роберт Мюллер вел расследование о «русском вмешательстве». В апреле 2019 года был опубликован доклад спецпрокурора об итогах расследования дела о вмешательстве россиян в выборы президента США в 2016 году. Следствием не были выявлены признаки сговора России и предвыборного штаба Трампа.