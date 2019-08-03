Путин разрешил охотиться из лука и арбалета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает лук и арбалет к охотничьему оружию, а также разрешает использовать их на охоте.

Ранее лук и арбалет было запрещено использовать на охоте, только во время спортивных соревнований. Теперь закон дополнен абзацем про «оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сила дуги которого составляет более 27 кг/с, либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет), сила дуги которого составляет более 43 кг/с». Опубликованный на официальном портале правовой информации документ приравнивает такое оружие к охотничьему.

Лук и арбалет могут использовать на охоте россияне, имеющие охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия. Прежде чем применять лук и арбалет для охоты, их нужно будет зарегистрировать в Росгвардии.

Ранее президент РФ подписал закон, предписывающий штрафы для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей за нарушение режима труда и отдыха водителей.