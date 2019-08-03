Названа зарплата Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко. Главе государства ежемесячно начисляют заработную плату в размере должностного оклада в 28 тысяч гривен (1,1 тысяча долларов), без вычета налогов. Каждый месяц Зеленский платит налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен (214,98 долларов).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено», — приводит сообщение Государственного управления делами «Громадське».

Ранее стал известен размер первой зарплаты Зеленского, которую от получил после официального вступления в должность президента Украины. Сумма составила 12,7 тысяч гривен (около 485 долларов). Из этих денег у Зеленского удержали 2,4 тысячи гривен в качестве обязательных налогов и сборов.