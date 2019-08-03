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В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров

Вера Чернышева
03:33 03.08.2019
Площади уничтоженных огнем лесов растут из год в год.
В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров
© Фото: Инцидент Омск VK

Экономический ущерб от лесных пожаров в России за последние годы составил почти 70 млрд рублей. Оценку ситуации с природными возгораниями дали в Счетной палате РФ.

По данным специалистов, в период с 2016 по 2018 годы число пожаров в России выросло на 12%, с 10,2 тысячи до 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь возросла в три раза: с 2,7 млн гектаров до 8,5 млн га, что больше территории Австрии и сравнимо по размерам с Тверской областью. Всего за три года сгорело 15,7 млн га леса, а ущерб от бедствий составил 68,9 млрд рублей.

Выгорание лесов негативно влияет на экологический баланс окружающей среды, отметили в ведомстве. Работы по лесовосстановлению ежегодно покрывают не более 3% от запланированных площадей, при этом 72% территорий, на 1 января этого года предназначенных для восстановления, пострадали от огня. На 2018 год доля крупных лесных пожаров в общем количестве возгораний должна была быть менее 5%, но на деле оказалась около 12%.

В Счетной палате выяснили, что ситуация складывается таким образом по нескольким причинам, среди них – отсутствие финансирования и нехватка необходимой техники для тушения пожаров, неукомплектованность наземной и авиационной охраны в регионах, а также низкое качество проводимых арендаторами леса противопожарных мероприятий. По мнению специалистов, для решения проблемы с лесными пожарами в России должен быть создан уполномоченный орган и найдены источники дополнительного финансирования.

Летом 2019 года около трех миллионов гектаров в Сибири охватили природные пожары. С 1 августа для борьбы с ними привлекли силы Министерства обороны РФ. За двое суток работы военной авиации удалось потушить 84 пожара на территории 113 тысяч га, скорость распространения огня снизилась в пять раз.

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