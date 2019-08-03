В Германии задержали крупнейшую за историю страны партию кокаина
Стоимость наркотика оценили в миллиард евро.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В немецком городе Гамбурге таможенная служба задержала 4,5 тонн кокаина. Партия оказалась крупнейшей за всю историю страны.
Грузовой контейнер, в котором по документам должны были перевозить соевые бобы, направлялся в город Антверпен в Бельгии из столицы Уругвая Монтевидео. На таможне в Гамбурге его вскрыли и обнаружили внутри 20 сумок с 4200 упаковками спрессованного порошка.
Специалисты оценили стоимость найденного кокаина в миллиард евро. Впоследствии партию уничтожили.