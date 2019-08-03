В Германии задержали крупнейшую за историю страны партию кокаина

Грузовой контейнер, в котором по документам должны были перевозить соевые бобы, направлялся в город Антверпен в Бельгии из столицы Уругвая Монтевидео. На таможне в Гамбурге его вскрыли и обнаружили внутри 20 сумок с 4200 упаковками спрессованного порошка.

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