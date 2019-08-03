«Дела очень плохи»: Трамп прокомментировал массовую стрельбу в Техасе

Президент США Дональд Трамп рассказал, как обстоят дела в городе Эль-Пасо, где утром в местном гипермаркете произошла стрельба. Глава государства сообщил, что связался с губернатором Техасса, которому пообещал поддержку федеральных властей..

«Ужасные перестрелки в Эль-Пасо, штат Техас. Дела очень плохи, многие погибли», - написал Трамп в своем Twitter.

Трагедия произошла в пограничном городе Техаса Эль-Пасо примерно в 11 утра по местному времени. По предварительной информации, неизвестный открыл стрельбу внутри гипермаркета.

«Говорил с губернатором. Пообещал полную поддержку федерального правительства», - добавил Трамп.

На месте трагедии сейчас работают специалисты и полицейские, изучая все обстоятельства происшествия. По неподтвержденной информации, в результате стрельбы пострадали 18 человек, несколько были убиты.