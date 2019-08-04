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Разрезанный арбуз, Стивен Сигал и танковый вальс: самые неожиданные моменты первого дня АрМИ-2019

Алексей Савелов
Виталий Акиньшин
00:16 04.08.2019
Международные состязания среди военнослужащих стартовали сегодня и продлятся до 17 августа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК Звезда

Сегодня на полигоне Алабино в Подмосковье стартовал один из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019 - «Танковый биатлон». Впервые в истории танковых войск современной России экипажи боевых машин - полностью женские.

Большинство из этих девушек в танковых подразделениях  не служили. Это военные медики. Марина Пушкарева - на время АрМИ стала оператором-наводчиком танка Т-80 УЕ-1. Освоить зенитный пулемет газо-турбинного танка, говорит она, было гораздо проще, чем оперировать человека.

«Ты подходишь к танку, вроде бы понимаешь, как  он устроен, как с ним обращаться. В теории все помнишь. Закрываешь люк. И понимаешь, что уже совсем ничего не помнишь. Начинаешь теряться. Такими были самые первые ощущения. До первого выстрела». - говорит Марина Пушкарева, девушка-член танкового экипажа.

Поначалу, рассказывают девушки, было тяжело: загружать боекомплект приходится вручную, притом. что только один снаряд весит 20 килограммов, а к нему - еще и 10-килограммовый пороховой заряд. Зато первый выстрел штатным снарядом танкового орудия девушки запомнят на всю жизнь.

«Было страшно, а после первого выстрела, это адреналин, как с парашютом прыгнул», - сказала Марина.

Уже после заездов, танкисты-мужчины дарят цветы, теперь уже своим коллегам - девушкам.

Хотя заезд женских экипажей проходит вне конкурса, при каждом попадании в цель трибуны взрываются аплодисментами. Даже заслуженный советский и российский хоккеист Александр Якушев, который сам получил прозвище, созвучное истребителю, Як-15, с восторгом смотрел, как хрупкие девушки управляют газотурбинными танками.

«Как они справится с такими машинами это удивительно. Красота во всех отношениях», - сказал Александр Якушев, прославленный советских хоккеист.

Первыми на трассу биатлона, по результатам жеребьевки, вышла команда из Китая. В этом году танкисты из поднебесной выступают на обновленной версии своего танка Тип 96Б.

Среди болельщиков на трибуне сегодня появился и звезда американских боевиков, легендарный актер Стивен Сигал. В своих интервью он всегда тепло отзывался о России и русском оружии. Поднявшись на командный пункт, откуда министр обороны наблюдает за соревнованиями танкистов, он приветствует Сергея Шойгу по русской традиции.

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