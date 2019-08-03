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Полиция задержала трех человек после стрельбы в супермаркете в Техасе

Вера Чернышева
23:55 03.08.2019
По последним данным, во время инцидента пострадали более 20 человек.
Полиция задержала трех человек после стрельбы в супермаркете в Техасе
© Фото: ТРК Звезда

Три человека арестовали после стрельбы в супермаркете Walmart в штате Техас в США. Полиция пока не подтвердила причастность всех задержанных к совершенному преступлению.

Правоохранители также исключили то, что стрелков могло быть несколько. По последним данным, речь идет более, чем 20 пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые. Свидетели утверждают, что погиб по крайней мере один человек.

Инцидент произошел в торговом центре в городе Эль-Пасо, который находится на границе США и Мексики, 3 августа около 11.00 по местному времени (20.00 по мск). Стрельба была открыта по людям, многие из которых приехали в супермаркет, чтобы купить принадлежности для школьных занятий, сообщает Reuters. На месте происшествия работает полиция, представители Министерства национальной безопасности и пограничной службы США.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что возле торгового центра царит паника, а также слышны крики людей.

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