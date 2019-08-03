Почти 20 жертв: опубликовано видео с места стрельбы в супермаркете в США

Десятки человек пострадали и несколько были убиты, по предварительным данным, в субботу в торговом центре в пограничном городе Техаса Эль-Пасо. Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart.

На кадрах, снятых свидетелями трагедии видно, что на стоянке возле центра царит паника, слышно, как кричат люди. Возле припаркованных машин на асфальте лежат пострадавшие. Видео с места трагедии было опубликовано в Twitter.

По предварительным данным, стрельба произошла примерно в 11 часов утра (20:00 по Москве). По неподтвержденным данным, внутри гипермаркета были ранены 18 человек, степень тяжести их состояния пока неизвестна. Сколько всего пострадали человек пока не известно. На месте ЧП работают полицейские, выясняются все детали инцидента и опрашиваются свидетели.