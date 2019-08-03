Боевики обстреляли Хаму и Алеппо

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали два случая режима прекращения огня в двух сирийских провинциях. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«Боевики открывали огонь по населенным пунктам: Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо», - сказал он на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.