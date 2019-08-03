Зеленский назвал дату встречи в нормандском формате

Встреча четырех представителей на уровне глав МИД в нормандском формате, возможно, состоится в конце августа, а лидеров государств - осенью. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел во Франции. А там сам бог велел (встреча глав государств - прим. ред.) в сентябре», - заявил украинский лидер в беседе с корреспондентом «Коммерсант».

В июле этого года украинский лидер провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были затронуты вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и совместная работа по возвращению удерживаемых лиц. Стороны также коснулись темы переговоров в нормандском формате.