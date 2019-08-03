СМИ: не менее 18 человек стали жертвами техасского стрелка

Жертвами стрелка в техасском гипермаркете могли стать по меньшей мере 18 человек. Об инциденте стало известно в субботу, 3 августа.

К настоящему моменту неизвестно, сколько человек пострадали при стрельбе. Ранее сообщалось также о десятках раненых.

Полиция города Эль-Пасо, где произошла стрельба, призывает местных жителей держаться подальше от места преступления, сообщает NBC.

Правоохранители не исключают, что преступники все еще могут находиться на территории торгового центра. При этом не исключено, что злоумышленник был не один.

Кадры с места происшествия появились в Сети ранее. На видео показана работа местной полиции.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.