Супруга посла США Хантсмана осудила CNN за репортаж об «отставке» дипломата

Жена американского посла в России Джона Хантсмана - Мэри Кэй Хантсман считает «непорядочным» репортаж телеканала CNN о том, что она и ее супруг якобы находятся в «прощальном турне» по РФ. По ее словам, в ближайшее время дипломат сам может объявить об отъезде.

«Я нечасто комментирую некорректные сообщения СМИ, на нашем веку их было достаточное количество, поскольку это часть публичной жизни. Но... я никогда не пользовалась личным аккаунтом в Instagram, чтобы поддержать придуманные телеканалом CNN сообщения о нашем (с мужем - прим. ред.) скором отъезде и некоем "прощальном турне". Мы даже еще не объявляли о своем отъезде… Ваш репортаж был непорядочным», - написала Мэри Кэй Хантсман в Instagram.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонных переговоров коснулись темы назначения нового посла США в России в связи со скорым уходом с этой должности Джона Хантсмана. В репортаже при этом отмечалось, что Хантсман и его супруга в последние месяцы находятся в своеобразном «прощальном турне», в ходе которого, помимо прочего, устраивают ужины с представителями дипмиссии.