Десятки российских туристов не могут вылететь из Болгарии

Несколько групп туристов из России не могут вылететь из Болгарии. Причиной тому проблемы с самолетами, которые возникли у авиакомпании Bulgaria Air.

По словам почетного консула России в Бургасе Тонко Фотева, из-за образовавшихся неполадок авиакомпания изменила расписание рейсов. По этой причине российские туристы не смогли вовремя вылететь домой.

«Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами», - отметил он.

Фотев также добавил, что в настоящее время россияне ожидают вылета из аэропортов Варны и Бургаса.

«В соответствии с действующими правилами, все пассажиры были обеспечены водой и питанием, часть из них размещена в гостиницах Варны и Бургаса. Вместе с нами ситуацию контролирует и Минтуризма Болгарии», - цитирует сообщение ТАСС.

В свою очередь, в социальных сетях российские туристы отмечают, что задержки начались еще с утра. По их словам, также были задержаны дневные рейсы.