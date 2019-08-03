Десятки пострадавших: неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в США
Также известно об одном погибшем. В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.
© Видео: LambieMark, twitter © Фото: LambieMark, twitter
Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart, расположенном в Эль-Пасо на территории американского штата Техас.
По данным местной полиции, стрельба произошла примерно в 11 часов утра (20:00 по Москве). При этом вооруженный злоумышленник до сих пор находится на свободе.
Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter. На ролике показана работа правоохранителей.
Кроме того, по неподтвержденным данным, в результате ЧП пострадало 18 человек. Согласно сообщению CNN, имеется погибший.
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. На места происшествия работают специалисты.