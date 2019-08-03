Десятки пострадавших: неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете в США

Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart, расположенном в Эль-Пасо на территории американского штата Техас.

По данным местной полиции, стрельба произошла примерно в 11 часов утра (20:00 по Москве). При этом вооруженный злоумышленник до сих пор находится на свободе.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Twitter. На ролике показана работа правоохранителей.

Кроме того, по неподтвержденным данным, в результате ЧП пострадало 18 человек. Согласно сообщению CNN, имеется погибший.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. На места происшествия работают специалисты.