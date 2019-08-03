СМИ: 28 человек погибли во время взрыва на базе ВВС в Сирии
В результате инцидента несколько человек получили ранения.
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По меньшей мере 28 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего на авиабазе Шайрат на востоке сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает Al Masdar News, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, в результате ЧП также есть раненные.
Ранее сообщалось, что на базе ВВС Шайрат в Сирии прогремел взрыв. Причиной инцидента могла стать техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения. В обстоятельствах ЧП в настоящий момент разбираются компетентные службы.