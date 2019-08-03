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СМИ: 28 человек погибли во время взрыва на базе ВВС в Сирии

Роман Захаров
21:38 03.08.2019
В результате инцидента несколько человек получили ранения.
СМИ: 28 человек погибли во время взрыва на базе ВВС в Сирии
© Фото: ТРК Звезда

По меньшей мере 28 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего на авиабазе Шайрат на востоке сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает Al Masdar News, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в результате ЧП также есть раненные.

Ранее сообщалось, что на базе ВВС Шайрат в Сирии прогремел взрыв. Причиной инцидента могла стать техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения. В обстоятельствах ЧП в настоящий момент разбираются компетентные службы.

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