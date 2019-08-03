На АЗС в Курске загорелось газовое оборудование

На автозаправке в Курской области произошло возгорание газового оборудования: в результате инцидента пострадали три человека.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы взрыва не было, поскольку оборудование не располагается рядом с топливным резервуаром. Однако были слышны хлопки.

«Никаких разрушений они не принесли. Автомобиль сгорел, который находился рядом: предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование», - отметили в ведомстве.

По мнению спасателей, госпитализация пострадавшим, вероятнее всего, не потребуется, поскольку они получили незначительные травмы.

Пожар был ликвидирован в 19:15. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.