Привет из 90-х: в московском ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека со связанными ногами

В московском районе Люблино в ресторане узбекской кухни под полом нашли человеческие останки, пролежавшие там 20-25 лет. Жуткую находку сделали строители во время проведения ремонтных работ.

По данному факту Главное следственное управление СК РФ по городу Москве начало проверку. Назначено проведение экспертиз, которые помогут установить пол и возраст человека.

Как, в свою очередь, пишет сайт «КП», ссылаясь на источник, ноги покойного были связаны электрическим проводом.