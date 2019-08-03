Привет из 90-х: в московском ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека со связанными ногами
Останки отправлены на экспертизы, которые помогут установить пол и возраст покойного.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В московском районе Люблино в ресторане узбекской кухни под полом нашли человеческие останки, пролежавшие там 20-25 лет. Жуткую находку сделали строители во время проведения ремонтных работ.
По данному факту Главное следственное управление СК РФ по городу Москве начало проверку. Назначено проведение экспертиз, которые помогут установить пол и возраст человека.
Как, в свою очередь, пишет сайт «КП», ссылаясь на источник, ноги покойного были связаны электрическим проводом.