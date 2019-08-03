Силуанов прокомментировал ввод США новых санкций против России

Гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют российской экономике быстро приспосабливаться к санкциям и внешним неблагоприятным условиям. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя новые антироссийские ограничительные меры со стороны США.

«Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», - приводит ТАСС слова Силуанова.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что США вводят новый пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в рамках закона Соединенных Штатов.

В ответ на действия США в МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о решении Вашингтона, однако это не стало неожиданностью для российской стороны.

Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. В случившемся Лондон бездоказательно обвинил Москву, что спровоцировало крупный международный скандал. Российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.