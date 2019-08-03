Путин запретил строительство на территории подтопляемых районов

Российский президент Владимир Путин потребовал не допускать в будущем строительства в опасных с точки зрения паводков районах.

Он отметил, что следует дополнительно контролировать гидротехнические сооружения, а также совершенствовать нормативную базу, которая не допускала бы возведения построек в подтопляемых районах. Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства, говоря о ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области.

Кроме того, российский лидер добавил, что по результатам поездки в регион были подписаны дополнительные поручения, которыми должны будут руководствоваться федеральные и региональные чиновники.

По мнению Путина, «информированность населения должна быть выше».

«Нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, все выплаты должны быть осуществлены, восстановление инфраструктуры, жилья», - заключил российский президент.

Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после чего поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка.