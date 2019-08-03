«Огненный» ствол: американцы показали на видео стрельбу в стиле «Терминатора»
На кадрах, опубликованных в Сети, мужчина поражает огнем некую цель, причем пулемет выдает по 60 выстрелов в секунду.
© Видео: Mrgunsngear, Facebook © Фото: Mrgunsngear, Facebook
Американцы решили воспроизвести в реальности сцену из фильма «Терминатор»: для этого энтузиасты и стрелки-любители провели стрельбы из шестиствольного минигана.
Как уточняется на странице проекта Mrgunsngear, таким вооружением обычно оснащают боевые вертолеты или бронетехнику.
На кадрах, опубликованных в Facebook, мужчина поражает огнем некую цель, причем пулемет выдает по 60 выстрелов в секунду. В результате оружие «извергает» отдаленное подобие пламени.