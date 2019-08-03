СМИ: на сирийской авиабазе Шайрат прогремел взрыв

Взрыв прогремел на авиабазе Шайрат на востоке сирийской провинции Хомс. Причиной тому стала техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения.

Также известно, что среди сирийских военнослужащих есть погибшие.

«Несколько человек погибли в результате взрыва на аэродроме Шайрат в результате технической ошибки во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения», - сообщает агентство SANA.

Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.