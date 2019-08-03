Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в территориальные воды РФ

Финляндия сожалеет, что ее военный корабль Hämeenmaa вошел в российские территориальные воды. Об этом говорится в сообщении финских ВМС.

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за госграницей, вошел в территориальные воды РФ приблизительно на 600 метров… Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке», - сообщили в Военно-морских силах Финляндии.

Финская сторона отметила, что, заметив ошибку, судно немедленно вернулось в международные воды.

«Финский флот начал расследование по данному происшествию», - отмечается в сообщении.

Как, в свою очередь, уточнил глава штаба ВМС Финляндии Туомас Тииликайнен, инцидент произошел к западу от острова Гогланд. Военачальник добавил, что ЧП не являлось провокацией и не несло в себе злого умысла.