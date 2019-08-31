Мать пропавшего в Башкирии младенца призналась в убийстве

Мать пропавшего в Башкирии мальчика Тимура призналась в совершении преступления. В следственном управлении СК РФ по Башкортостану рассказали «Звезде» об обстоятельствах задержания женщины.

«Мать дала признательные показания и показала местонахождение тела ребенка. Ночью 29 августа подозреваемая задушила годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его», - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, правоохранители обнаружили тело младенца в указанном матерью месте на глубине 1,5 метра, завернутым в домашнее одеяло. Полицейские осмотрели место совершения преступления и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Женщина задержана, в отношении нее планируется избрать меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже при загадочных обстоятельствах в селе Исмаилово мальчика Тимура. В поисках участвовали сотня полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.