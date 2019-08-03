В США заявили об обратном эффекте санкций против «Северного потока - 2»

Ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток - 2», одобренные комитетом сената Конгресса США, приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией. Об этом заявил политолог Юджин Румер.

По его мнению, такие меры не остановят строительство газопровода и не поменяют курс проводимой Москвой политики, однако они будут способствовать укреплению связей между Россией и Китаем.

Американский политолог уточнил, что США необходимо поддерживать проект «Северного потока - 2», если они в самом деле заинтересованы в уменьшении российского влияния на Европу.

«"Северный поток - 2" больше увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России… "Северный поток - 2" будет функционировать десятки лет, связав РФ обязательствами по поставке газа в Европу», - написал Румер в статье для Politico.

Автор материала убежден, что РФ уже в скором будущем столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей, вследствие чего доля российского газа, который поставляется в Европу, станет меньше.

Юджин Румер также считает, что «Северный поток - 2» не несет для США той опасности, которую видят американские сенаторы.