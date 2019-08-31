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Врачи из Дамаска готовятся провести первые операции по пересадке легких

Кирилл Кунецкий
09:35 31.08.2019
В ближайшее время в городской больнице откроется новый корпус с современным медицинским оборудованием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Врачи крупнейшей сирийской больницы в Дамаске готовятся провести первые операции по трансплантации легких. Это станет возможным после открытия нового корпуса больницы, в котором разместят семь операционных.

Проект оценили в 16 миллионов долларов, столько же стоит медицинское оборудование. Его привезли из соседнего Ливана, а также из России, Ирана и Китая. Полностью закончить ремонт планируют к концу этого года.

Опыт проведения сложных операций сирийские медики рассчитывают перенять у российских врачей. Также в ближайшее время в отделении планируют открыть новое современное хирургическое отделение и отделение стволовых клеток. При этом, несмотря на тяжелое положение в стране, лечение в этой клинике проводится бесплатно.

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