Врачи из Дамаска готовятся провести первые операции по пересадке легких
В ближайшее время в городской больнице откроется новый корпус с современным медицинским оборудованием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Врачи крупнейшей сирийской больницы в Дамаске готовятся провести первые операции по трансплантации легких. Это станет возможным после открытия нового корпуса больницы, в котором разместят семь операционных.
Проект оценили в 16 миллионов долларов, столько же стоит медицинское оборудование. Его привезли из соседнего Ливана, а также из России, Ирана и Китая. Полностью закончить ремонт планируют к концу этого года.
Опыт проведения сложных операций сирийские медики рассчитывают перенять у российских врачей. Также в ближайшее время в отделении планируют открыть новое современное хирургическое отделение и отделение стволовых клеток. При этом, несмотря на тяжелое положение в стране, лечение в этой клинике проводится бесплатно.