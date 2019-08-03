Британия поприветствовала новые санкции США против России

Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Мы приветствуем сегодня поддержку со стороны США, которые ввели ограничительные меры в ответ на использование Россией смертельно опасного нервно-паралитического вещества в Солсбери», - написал дипломат в своем Twitter.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что США вводят новый пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. По мнению высокопоставленного представителя американской администрации, Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в рамках закона Соединенных Штатов.

В ответ на действия США в МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о решении Вашингтона, однако это не стало неожиданностью для российской стороны.

Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. В случившемся Лондон бездоказательно обвинил Москву, что спровоцировало крупный международный скандал. Российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.