На Украине назвали единственно возможное решение газового вопроса

У Украины есть единственный путь в решении газового вопроса, и заключается он в попытках договориться с Россией. Соответствующее заявление опубликовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что если украинская власть не захочет этого делать, то таким образом она лишь признается в своей неспособности изменить ситуацию на Украине к лучшему.

«Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране», - написал Медведчук в Twitter.

Ранее Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на десять лет с начала 2020 года. Не исключено, что этот вариант будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах уже этой осенью.