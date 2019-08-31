Дым до небес: в Янино полыхает цех по производству ДСП

В поселке Янино в Ленинградской области загорелся цех по производству ДСП.

По предварительным данным, загорелась кровля здания, а охваченная огнем площадь уже равняется 3 тысячам квадратных метров. На месте уже работают пожарные расчеты.

© Алексей Сощенко, VK

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как дым буквально поднимается до небес. За черной стеной практически ничего не различимо, а языки пламени под ней видны издалека.

Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных жертвах или пострадавших уточняется. По данным ГУ МЧС РФ по региону, в ликвидации возгорания участвует 50 человек и 16 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.