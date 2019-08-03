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Эд Ширан стал самым кассовым исполнителем в мире

Наталия Майорова
19:20 03.08.2019
Турне еще не закончилось, а его сборы уже превысили 736,7 миллиона долларов. Ожидается, что Ширан в рамках своего тура даст еще 12 концертов.
Эд Ширан стал самым кассовым исполнителем в мире
© Фото: EIBNER, EXPA, Johann Groder, imago-images.de, Globallookpress

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Речь идет о программе Divide.

Турне еще не закончилось, а его сборы уже превысили 736,7 миллиона долларов. При этом ожидается, что Ширан в рамках своего тура даст еще 12 концертов.

Исполнитель побил рекорд ирландской рок-группы U2, которая собрала в рамках турне под названием U2 360° невероятную сумму - 736,4 миллиона долларов. Концертный тур длился с 2009 по 2011 год.

Ширан впервые выступил в Москве 19 июля, напоминает газета The Guardian. Концерт состоялся на стадионе «Открытие-Арена»: тогда на него пришло почти 40 тысяч поклонников.

Кроме того, в декабре прошлого года СМИ сообщали о том, что Ширан стал самым коммерчески успешным гастролирующим исполнителем 2018 года. Его результат составил 432,4 миллиона долларов после 94 концертов в 53 городах.

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