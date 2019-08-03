Приложения Instagram и WhatsApp переименуют

Популярные приложения Instagram и WhatsApp в ближайшем будущем будут переименованы: разработчики добавят к ним уточнение «от Facebook».

При этом обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих программ. Однако на экране гаджетов пользователи будут видеть прежние названия.

Как уточняет издание The Information со ссылкой на пресс-секретаря Facebook Берти Томсона, данные меры позволят напомнить о принадлежности приложений компании.

Источники убеждены, что социальная сеть таким образом намерена улучшить свою репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных. В частности, расследования против Facebook начались еще в марте 2018 года в связи с утечкой личной информации 87 миллионов пользователей: данные были переданы аналитической компании Cambridge Analytica. Организация сотрудничала с американским президентом Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основе этой информации исследователи оценивали политические предпочтения избирателей, а также показывали им рекламу, совпадающую с зоной их интересов.