В аэропортах Москвы задержаны и отменены 130 рейсов
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержан 121 рейс, еще девять отменены.
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В столичных аэропортах задержан 121 рейс, еще девять отменены. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание».
По информации на 07:45 во Внуково задержано 28 рейсов, в Домодедово - 26, еще девять отменены. В Шереметьево задерживаются 67 рейсов. В подмосковном Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет.
Рано утром столицу накрыл сильный туман. Город окутало густой серой дымкой.