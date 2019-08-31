Затонувший в Арктике «корабль каннибалов» впервые показали на фото

Глубоководные исследователи впервые сфотографировали обломки легендарного британского корабля XIX века HMS Terror, моряки которого, совершавшие экспедицию в Арктику, вынужденно стали каннибалами.

В мае 1845 года корабль отправился в плавание, но арктические льды невольно стали для него финальной точкой. Затонувший два века назад HMS Terror обнаружили в 2016 году, но лишь сейчас удалось подробно запечатлеть его обломки на дне Северного Ледовитого океана.

© Parks Canada, Youtube

На кадрах виднеются посуда и бутылки, кухонные принадлежности, оказавшиеся практически неповрежденными. Также исследователям удалось запечатлеть койки моряков и ящики с их вещами. Снимки публикует портал Daily Star.

© Parks Canada, Youtube

Целью неудавшейся экспедиции под руководством капитана сэра Джона Франклина была попытка проложить новый путь от Атлантики до Тихого океана через арктические льды. Участники одной из спасательных экспедиций обнаружили множество свидетельств каннибализма и записку, оставленную членом экипажа. В ней моряк рассказал о том, что капитан Франклин умер в первый год трагических событий, а 105 поначалу выживших членов команды планировали пешком добраться до цивилизации через замерзшую Тундру.