Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в сентябре 2019 года. Так, во всяком случае, утверждает Зеленский.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», - приводит «Интерфакс-Украина» слова главы государства.

В июле этого года Зеленский и Трамп провели телефонную беседу. Во время разговора президент США поздравил Украину с проведением выборов в парламент, а Владимира Зеленского - с убедительной победой фракции «Слуга народа».