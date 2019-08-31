Наглая выдра попыталась отобрать улов у рыбака: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором выдра «борется» с рыбаком за улов.

Судя по кадрам, у мужчины был вполне удачный день - ему на удочку попался большой сазан. Но достать его из воды оказалось не так-то просто. На рыбу «положила глаз» выдра. Она жадно вцепилась в сазана. В какой-то момент рыбаку удалось сбросить выдру в воду, но та с еще большим рвением набросилась на добычу.

«Отпусти, это мой сазан», - обращается к наглой выдре мужчина.

Чем закончилась борьба за рыбу между человеком и выдрой - неизвестно.