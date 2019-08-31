Airbus A350 XWB с «умным» салоном показали изнутри

На Международном авиакосмическом салоне в Жуковском показали лайнер Airbus А350-900 (XWB). Новинка оснащена инновационным «умным» салоном, благодаря которому комфорт пассажиров достигает максимального уровня.

Как только пассажир занимает то или иное место в салоне, специальный планшет в кабине экипажа указывает на это, отмечая цветом занятое кресло. Помимо этого, гаджет также укажет, если пассажир не пристегнет ремень безопасности и не приведет при необходимости кресло в вертикальное положение. В таком случае, после получения соответствующего сигнала, экипаж исправит положение.

Вместе с тем, вся интерактивная система, которой оборудован A350-900, не только следит за соблюдением правил безопасности на борту, но и позволяет пассажирам более комфортно обращаться с просьбами к бортпроводникам. Нажимать кнопку для вызова стюарда теперь необязательно – достаточно объявить о своих желаниях в том же планшете, размещенном в спинке впереди сидящего человека.

Между тем, на авиасалоне в Жуковском показали также и конкурента Airbus – новейший российский лайнер МС-21. К самолету приковано колоссальное внимание и уже имеется 175 заказов.