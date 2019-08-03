В посольстве России ответили на решение США ввести второй пакет санкций

США вводят новый пакет санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что такой шаг американского правительства вызывает множество вопросов. В пресс-службе отметили, что британская сторона так и не представила результаты официального расследования в Солсбери.

«Утечки в СМИ со ссылками на различные так называемые официальные источники российскую сторону абсолютно не устраивают. Ход следствия держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Добавлено, что российская сторона направила в МИД Великобритании более 80 дипломатических нот, ответа на которые не поступило.

По словам пресс-секретаря посольства, с помощью «прошлогодней инсценировки с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери» Америка обостряет отношения с Россией.

Второй пакет санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, должен вступить в силу через 15 дней. Он коснется экономической сферы. В частности, в Америке ужесточат процесс лицензирования товаров и технологий при продаже, а также будет введен запрет американским банкам покупать номинированный не в рублях госдолг РФ.