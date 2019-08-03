Развитие медтуризма: Зеленский хочет отменить визовый режим с рядом стран

Владимир Зеленский выступил с предложением отменить визы с некоторыми странами. По словам президента Украины, это могло бы способствовать развитию медицинского туризма в стране.

Зеленский отметил, что на лечение на Украину приезжает втрое меньше людей, чем выезжает из страны. По этой причине развитие медицинского туризма, по словам президента, очень актуально. С какими именно государствами планируется отменить визовый режим, он не сказал.

«Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы», - цитирует Зеленского «Укринформ».

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский заявил, что раньше на лечение на Украину приезжало много жителей России. Теперь ситуация изменилась. По его мнению, для развития медтуризма в стране нужно создавать более благоприятные условия для иностранных граждан.