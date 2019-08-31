В Китае успешно запустили два спутника

В субботу, 31 августа, в Китае сообщили, что успешно вывели на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А». Пуск был осуществлен в 07:41 по местному времени (02:41 по московскому) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Один из двух спутников будет выполнять научно-исследовательскую миссию. Второй аппарат является микрогравитационным экспериментальным спутником. Оба аппарата «плавно вышли» на орбиту Земли, передает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что китайский аппарат «Чанъэ-4», который работал на обратной стороне Луны, совершил первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли.

После этого космический аппарат «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» ввели в «спящий режим» на обратной стороне Луны, чтобы переждать холодную лунную ночь. Ученые планирует, что «Чанъэ-4» должен «проснуться» 1 марта, а луноход - на день раньше.