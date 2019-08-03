Квартиру художника Никаса Сафронова в Москве затопили соседи

Квартиру заслуженного художника России Никаса Сафронова затопили соседи. Элитная жилплощадь в Брюсовом переулке Москвы, по словам хозяина, сильно пострадала. В квартире находятся антикварные книги и картины на десятки миллионов рублей. Кроме того, в студии был сделан эксклюзивный ремонт.

«Ремонт был достаточно дорогой, здесь делали мастера, которые специально приезжали из Суриковского, Репинки, расписывали потолки», - сказал Сафронов.

Он отметил, что вода на протяжении нескольких часов продолжает заливать студию.

Художник обижен на свою соседку сверху: по его словам, виновница ЧП отказалась помочь и обвинила во всем аварийные службы. Вероятно, теперь женщине грозит судебное разбирательство.