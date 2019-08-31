В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый ребенок

Мальчик Тимур, который исчез при загадочных обстоятельствах из своей колыбели, найден мертвым. Об этом сообщил координатор группы поиска пропавших детей в Башкирии Павел Нестеров.

О пропаже годовалого сына в полицию Дюртюлинского района республики 27 августа заявила его мать - 28-летняя жительница села Исмаилово. Она рассказала, что легла спать с двумя детьми - 1 и 5 лет, а в пять утра младшего сына в колыбели уже не было.

В поисках ребенка участвовали сотня полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.

В СК РФ возбуждено дело об убийстве малолетнего.