СК РФ возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией. По информации правоохранителей, с января 2016 по декабрь 2018 года третьи лица передавали представителям ФБК полученные преступным путем крупные денежные суммы в рублях и иностранной валюте, после чего средства через банкоматы переводились на текущие рассчетные счета фонда.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следователи намерены установить «источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования» ФБК.