Авиация Минобороны РФ ликвидировала 116 лесных пожаров в Сибири

Авиация Министерства обороны РФ в период с 1 по 3 августа затушила более 450 тысяч гектаров из 1 миллиона 100 тысяч общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. Всего в Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны РФ было ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

Третьего августа самолеты Ил-76 ВТА совершили 24 вылета, выполнив сброс свыше 1000 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания.

На охваченные огнем лесные массивы за три дня было сброшено более 3586 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 58 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 102 вылета на тушение пожаров.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, а также улучшить общую экологическую обстановку в регионе.

В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Президент РФ Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева дал указание Министерству обороны РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.