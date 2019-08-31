СМИ: убийцу Кеннеди изрезали ножом в тюрьме

Убийцу Роберта Ф. Кеннеди Серхана Серхана доставили в больницу после нападения в тюрьме. Мужчина получил несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в исправительном учреждении в американском штате Калифорния около 14.30 30 августа (00.30 31 августа по мск). Раненого Серхана обнаружили сотрудники тюрьмы. Его переправили в больницу за пределами учреждения, где он находится в стабильном состоянии.

Подозреваемого в убийстве изолировали от других заключенных. По факту происшествия начато расследование, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Палестинец Серхан застрелил кандидата на пост президента США Роберта Ф. Кеннеди 5 июня 1968 года в гостинице в Лос-Анджелесе. Преступника задержали на месте преступления. Суд приговорил Серхана к смертной казни, однако позже приговор был смягчен до пожизненного заключения.