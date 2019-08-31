Умер автор мультфильмов «Черный плащ» и «Утиные истории»

Сценарист многосерийных мультфильмов и лауреат премии Эмми Гордон Брэссак скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram его сын режиссер Джеймс Каллен Брэссак.

«Он любил смешить людей и я очень признателен, что его наследие живет благодаря множеству мультфильмов», – говорится в некрологе.

Изданию The Hollywood Reporter Брэссак рассказал, что его отец скончался 30 августа в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с болезнью.

Гордон Брэссак участвовал в создании многих мультсериалов 1980-1990-х годов, среди которых «Смурфики», «Настоящие охотники за привидениями», «Утиные истории», «Черепашки мутанты ниндзя», «Черный плащ», «Пинки и Брейн» и многие другие. Он был пять раз номинирован на американскую телевизионную премию Эмми и трижды стал ее лауреатом.