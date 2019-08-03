На линии соприкосновения в ДНР сбит беспилотник ВСУ

Военнослужащие Донецкой народной республики смогли уничтожить беспилотный летательный аппарат, с помощью которого бойцы Вооруженных сил Украины планировали обстрелять позиции ополченцев.

Об инциденте стало известно сегодня от начальника пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безсонова.

«Сегодня в 11:50 враг попытался нанести удар по нашим позициям на Мариупольском направлении в районе села Октябрь с помощью беспилотного летательного аппарата, но наши защитники вовремя заметили БПЛА и немедленно приступили к его уничтожению», - заявил Безсонов.

Он добавил, что украинские силовики пытались прикрыть свой беспилотник огнем, который они открыли по ополченцам, но это не помогло, и БПЛА был сбит, после чего упал в так называемой серой зоне.

Безсонов добавил, что 1 августа бойцы ВСУ уже применяли ударный беспилотник в районе села Октябрь, в результате чего трое военнослужащих Народной милиции ДНР были ранены, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Тем временем использование беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта в Донбассе запрещено 7-м пунктом Минского меморандума от 19 сентября 2014 года. Этот же документ ограничивает использование боевой авиации на протяжении всей линии соприкосновения. Исключения предусмотрены только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.