В Шереметьево обрушилась крыша строящегося ангара
Согласно предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.
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В столичном аэропорту Шереметьево произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строящегося ангара для авиалайнеров. Об этом рассказала директор воздушной гавани по связям с общественностью Анна Захаренкова.
По ее словам, ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и располагается за пределами летного поля, вдали от пассажирских терминалов.
«На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме», - приводит РИА Новости слова Захаренковой.
Директор аэропорта Шереметьево по связям с общественностью добавила, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.