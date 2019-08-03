В Шереметьево обрушилась крыша строящегося ангара

В столичном аэропорту Шереметьево произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строящегося ангара для авиалайнеров. Об этом рассказала директор воздушной гавани по связям с общественностью Анна Захаренкова.

По ее словам, ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и располагается за пределами летного поля, вдали от пассажирских терминалов.

«На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме», - приводит РИА Новости слова Захаренковой.

Директор аэропорта Шереметьево по связям с общественностью добавила, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.