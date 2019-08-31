Приближающийся к США ураган «Дориан» стал еще мощнее

Метеорологи сообщили, что ураган «Дориан», который сформировался в Атлантическом океане и приближается к побережью Флориды, усилился до четвертой из пяти возможных категорий по шкале Саффира - Симпсона. На данный момент «Дориан» находится в 645 км от Багам и в 925 км от Флориды.

«Ураган «Дориан» усилился до чрезвычайно опасной четвертой категории с максимальной скоростью ветра около 215 км/ч», - сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал жителей штата Флориды готовится к приближающемуся урагану. Он посоветовал соблюдать осторожность и четко исполнять инструкции федеральных властей. По словам американского лидера, «Дориан» может стать сильнейшим в истории США ураганом.