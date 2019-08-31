Два человека погибли при экстренной посадке самолета Ан-2 в Якутии

«На данный момент в больнице произведены все необходимые диагностические мероприятия, после которых один человек отпущен домой, так как показаний для его госпитализации не обнаружено. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое», – сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия).

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