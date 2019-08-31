Два человека погибли при экстренной посадке самолета Ан-2 в Якутии
Состояние четверых пострадавших в авиакатастрофе оценивается как стабильно тяжелое.
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Двое погибли и пятеро пострадали при экстренной посадке самолета Ан-2 в Якутии. Раненых воздушным сообщением доставили в больницу в столице региона.
Все погибшие и пострадавшие в авиакатастрофе – взрослые.
«На данный момент в больнице произведены все необходимые диагностические мероприятия, после которых один человек отпущен домой, так как показаний для его госпитализации не обнаружено. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое», – сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Самолет Ан-2, летевший 30 августа в населенный пункт Суордах Верхоянского района республики, экстренно приземлился в районе озера Силян-Кюель. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.