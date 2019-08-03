В субботу, 3 августа, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл памятник миротворцам в парке «Патриот».

«Сегодня мы открываем монумент миротворцам, которые по всему миру, практически во всех горячих точках с честью выполняют взятые на себя обязательства», - сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу также выразил благодарность скульпторам, которые работали над проектом под руководством Даши Намдакова. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что те, кто выбрал для себя путь миротворца, «положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии».

«Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим, и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты, - добавил министр обороны РФ.

Сегодня в Кубинке состоялась церемония открытия пятых Армейских международных игр, проходящих под эгидой Минобороны РФ. Участниками соревнования стали более пяти тысяч военнослужащих из 36 армий: для них были организованы 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах.

В России пройдут 15 конкурсов, а остальные будут принимать Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан. Кроме того, в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые.

Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» состоится на подмосковном полигоне Алабино.